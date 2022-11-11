В Молдове проходят обыски в пророссийской партии «Шор»‎

В Молдове у активистов партии «Шор»‎ в Кишиневе проходят обыски . Партию называют пророссийской и действующей в интересах Москвы.

ТАСС сообщил, что обыски связаны с делом о подготовке массовых беспорядков. Ранее десятки активистов «Шор»‎ задержали, но они пытались опротестовать это решение. В партии обвинили полицейских в хищении партийных денег во время обысков.

Активисты «Шор»‎ проводят акции протеста с лета в разных регионах страны. По их мнению, власти не справляются с экономическим кризисом и неправильно строят отношения с Москвой.

DW* писала, что партию хотят запретить через Конституционный суд. Активистов обвиняют в незаконном финансировании и деятельности в интересах России. В партии все обвинения отвергают.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.