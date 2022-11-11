Контрактников батальона «Алга» не отпускают домой

Добровольцев из батальона «Алга», сформированного по инициативе властей Татарстана, отказываются отпускать домой, несмотря на истечение срока их контрактов. Как выяснила «Вечерняя Казань», это связано с «частичной» мобилизацией.

Портал опросил родственников троих жителей Татарстана, отправившихся в зону боевых действий в составе добровольческого батальона «Алга». Все они рассказали похожие истории: мужчины подают рапорта в связи с истечением срока контрактов, однако командование их не принимает. Одна из собеседниц издания добавила, что командиры разрешают вернуться домой лишь раненым — но не более чем на 20 дней. По истечении этого срока добровольцы обязаны вернуться обратно.

Журналисты обратились за разъяснениями к представителю военкомата Сергею Котину. Тот объяснил, что после объявлении «частичной» мобилизации увольнение контрактников было приостановлено. Президент России Владимир Путин так и не подписал указ о завершении мобилизационных мероприятий в стране.