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#Новости

Контрактников батальона «Алга» не отпускают домой

11.11.2022

Сроки их контрактов уже истекли, но командование отказывается подписывать рапорта об их увольнении

Добровольцев из батальона «Алга», сформированного по инициативе властей Татарстана, отказываются отпускать домой, несмотря на истечение срока их контрактов. Как выяснила «Вечерняя Казань», это связано с «частичной» мобилизацией.

Портал опросил родственников троих жителей Татарстана, отправившихся в зону боевых действий в составе добровольческого батальона «Алга». Все они рассказали похожие истории: мужчины подают рапорта в связи с истечением срока контрактов, однако командование их не принимает. Одна из собеседниц издания добавила, что командиры разрешают вернуться домой лишь раненым — но не более чем на 20 дней. По истечении этого срока добровольцы обязаны вернуться обратно.

Журналисты обратились за разъяснениями к представителю военкомата Сергею Котину. Тот объяснил, что после объявлении «частичной» мобилизации увольнение контрактников было приостановлено. Президент России Владимир Путин так и не подписал указ о завершении мобилизационных мероприятий в стране.  

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