Минобороны РФ: переброска войск на левый берег Днепра завершена

Минобороны РФ объявило о завершении переброски подразделений российской группировки войск на левый берег Днепра. Об этом сообщается в традиционной сводке ведомства в пятницу.

«На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ утверждает, что не понесло потерь личного состава при отводе войск из Херсонской области, а также не оставило на правом берегу Днепра «ни одной единицы военной техники и вооружения». В ведомстве также отчитались об оказании помощи всем гражданским лицам, желавшим эвакуироваться из города. Информацию о подрыве Антоновского моста в министерстве не прокомментировали.