Власти Анабарского района Якутии раздали семьям мобилизованных туши оленей

Семьи мобилизованных из Анабарского района Якутии получили в качестве гуманитарной помощи разделанные туши оленей. Такую меру соцподдержки оказало муниципальное унитарное оленеводческо-промысловое предприятие «Арктика», сообщает пресс-служба администрации Анабарского района.

В администрации сообщили, что семьям мобилизованных «завезли лед, раздали овощи, продукты питания, поддержали материально и денежными выплатами, ввели различные льготы». Размер выплат и характер льгот власти при этом не уточнили.

Оказанной поддержкой отличилось предприятие «Арктика». Руководство компании организовало раздачу оленины семьям мобилизованных. В сообщении уточняется, что «данная акция проведена по инициативе администрации района».

«Члены семей мобилизованных были рады гуманитарной помощи», — говорится на сайте.