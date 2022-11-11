У Уссурийского райсуда ушел месяц на передачу жалобы по делу шамана Габышева в краевой суд

Приморский краевой суд лишь спустя месяц получил подданную защитой жалобу на продление принудительного лечения якутскому шаману Александру Габышеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Алексей Прянишников, представляющий интересы шамана.

Как рассказал Прянишников, Приморский краевой суд получил материалы о продлении принудительного лечения шаману Габышеву только вчера. При этом защитник передал жалобу в Уссурийский районный суд еще 13 октября. На передачу материалов ушел почти месяц, отмечает юрист.

«Скорость, не знающая границ. Видимо, будут затягивать процесс», — написал адвокат, представляющий интересы Габышева.

4 октября Александру Габышеву продлили срок принудительного лечения в психиатрической больнице специального типа в Уссурийске. За день до этого адвокат шамана рассказал, что ему сменили лечащего врача, а в больнице передумали менять условия заключения.

Александр Габышев в марте 2019 года начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В мае 2020 года медики выдали заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. Некоторое время он провел в психдиспансере, после чего вновь объявил о новом «походе на Москву». В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении Габышева на принудительное лечение.