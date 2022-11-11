Кремль: Путин не выступит с видеообращением к участникам саммита G20

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали в онлайн-формате и не выступит с видеообращением к участникам встречи. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу.

«Нет, оно не планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли видеообращение Путина к участникам саммита. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. О том, что визит Путина не ожидается, а Россию будет представлять глава российского МИД, рассказал пресс-секретарь координатора министра морских и инвестиционных дел Джоди Махарди.

На этой неделе пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Никифоров подчеркнул, что вероятнее всего Зеленский будет присутствовать на встрече в онлайн-формате.

Заявление пресс-секретаря украинского лидера прозвучало после новостей о том, что Владимир Путин не будет присутствовать на встрече в Индонезии. Ранее Зеленский говорил, что не будет участвовать в саммите, если на нем будет присутствовать президент России.

В свою очередь, президент Индонезии Джоко Видодо выступал против исключения России из числа участников саммита. «Группа двадцати не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Она предназначена для обсуждения экономики и развития», — сказал он. Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.