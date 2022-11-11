Военкор Коц опубликовал кадры разрушенного Антоновского моста в Херсонской области

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры разрушенного Антоновского моста в Херсонской области. Он предположил, что его подорвали во время вывода российских войск из региона.

«За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега [Днепра] на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел», — сообщил Коц на видео, записанном на разрушенной переправе. Кадры подорванного моста также появляются в соцсетях.

Антоновский мост проходит через реку Днепр и соединяет поселок Антоновка (пригород Херсона) с городом Алешки (ранее Цюрупинск) на левом берегу. Во время российской оккупации он регулярно подвергался обстрелам. Два дня назад российским войскам был отдан приказ отступить из Херсонской области и «занять оборону по левому берегу» Днепра.

Тем временем, пророссийские власти Херсонской области утверждают, что с Антоновским мостом все в порядке. «Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сообщил назначенный российскими властями председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, который сейчас находится в Симферополе.

Фото: соцсети