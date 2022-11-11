Суд признал законным срыв концерта Anacondaz в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск группы Anacondaz к местным властям из-за отмены концертов в июле 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Концерт группы Anacondaz в Екатеринбурге должен был состояться в Tele-Club 22 июля, однако руководство площадки отменило выступление музыкантов по политическим соображениям. Тогда исполнители перенесли концерт на пляжный комплекс Cuba, но в день мероприятия их выступление сорвали полицейские.

В своем иске музыканты указали, что получили все необходимые согласования, и оснований отменять концерт не было. В свою очередь полиция, считают Anacondaz, превысила полномочия и отреагировала неадекватно ситуации. Еще до концерта группа представила гарантийные письма организаторам, что никаких лозунгов и призывов не будет.

Прокуратура Свердловской области представила позицию, согласно которой полиция не допустила «провокационных политических заявлений во время концерта» — ведомство указало, что группа поддерживает оппозиционера Алексея Навального*, а также выступает против боевых действий в Украине. Эти основания суд счел достаточными, чтобы признать отмену концертов Anacondaz законными.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «экстремистов и террористов»‎, а также «иностранных агентов»