Историка Юрия Дмитриева отправили в ШИЗО на 10 суток

Главу карельского «Мемориала»* Юрия Дмитриева отправили на 10 суток в ШИЗО при исправительной колонии № 18 в Мордовии. Причиной стало то, что он не поздоровался с сотрудниками учреждения. Об этом «Мемориал»* сообщает в своем Telegram-канале.

«Юрий Дмитриев, отбывающий свой 15-летний срок в колонии ИК-18 в Мордовии, 3-го ноября вновь оказался в ШИЗО», — говорится в сообщении.



«Мемориал»* напомнил, что в сентябре историк суммарно провел в ШИЗО 13 суток — его трижды за месяц отправляли в штрафной изолятор. На этот раз срок заключения составил 10 дней. Причиной водворения администрация называет то, что Дмитриев не поздоровался с сотрудниками колонии. Правозащитники считают, что она формальная.

Дмитриеву 66 лет. В «Мемориале»* утверждают, что он «пока нормально себя чувствует», однако то, что давление на него усиливается, «не может не вызывать тревогу».

Историк Юрий Дмитриев больше 6 лет находится в заключении по сфабрикованному делу о распространении порнографии и хранении оружия. В марте 2022 года Верховный суд Карелии признал его виновным по всем статьям обвинения. Правозащитники считают их ложными, а международные организации признали его политическим заключенным и узником совести.

Дмитриев работал в Карелии, изучал место массового захоронения расстрелянных в годы большого террора в урочище Сандармох. Многие родственники репрессированных смогли найти могилы своих предков только благодаря ему.

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов» и ликвидирован по решению Верховного суда.

