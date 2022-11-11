Активистку Ольгу Мисик объявили в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск оппозиционную активистку Ольгу Мисик. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.



Карточка с именем Мисик появились в базе разыскиваемых лиц МВД. Сама активистка предполагает, что розыск связан с ее антивоенными высказываниями, но точной информации у нее по этому поводу нет. По словам адвоката Дмитрия Захватова, в настоящее время она находится не в России.

Мисик также сообщила, что Воскресенский городской суд Московской области ужесточил ей наказание по уголовному делу о вандализме из-за акции 8 августа 2020 года. Тогда неизвестные облили будку проходной Генпрокуратуры краской и приклеили к ней оскорбительный плакат и прокладки. В 2021 году ей назначили два года ограничения свободы, сейчас наказание заменили на лишение свободы. Мисик утверждает, что ни ее саму, ни ее адвоката об этом не уведомили.

