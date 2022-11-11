РИА «Новости»: в Мелитополе совершили покушение на пророссийского чиновника Андрея Бойко

В подконтрольном России Мелитополе совершили покушение на Андрея Бойко — назначенного российскими властями замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оккупационные власти аннексированного региона.

Как рассказал представитель пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов, этим утром в Мелитополе «был совершен направленный взрыв с целью убийства» Андрея Бойко. Чиновник назвал инцидент терактом.

«Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.

Рогов добавил, что Бойко получил легкие ранения и в настоящее время госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.