ASTRA: родственники отказников, удерживаемых в подвалах в ЛДНР, добрались до поселка Зайцево в Луганской области

Родственники мобилизованных россиян, которых удерживают в подвалах за отказ воевать против Украины, смогли добраться до поселка Зайцево в Луганской области. Об этом они рассказали редакции Telegram-канала ASTRA.

«Там блокпост с вооружёнными людьми, и их не впустили. Сказали, въезд в населённый пункт только по военным удостоверениям», — рассказал ASTRA родной одного из удерживаемых в Зайцево россиян. Он уточнил, что точного адреса тюрьмы они не знают.

Ранее ASTRA сообщила, что мобилизованных, отказавшихся участвовать в боях в Украине, держат в семи «тюрьмах»‎ на территории Донецкой и Луганской областей. У военнослужащих не принимают рапорты об отказе участвовать в боях, угрожают расстрелами и отправкой на передовую.

Журналисты подтвердили имена как минимум 60 мобилизованных, которые отказались идти на передовую. Ещё 10 человек в этот список не вошли, поскольку родные боятся называть их личные данные.

Таким образом, всего на данный момент известно как минимум о 70 россиянах, которых удерживают в импровизированных тюрьмах на территории ЛДНР. Такие подвалы находятся в Зайцево, Завитне Бажжаня, Докучаевске, Рубежном, Кременной, Старомлыновке и Перевальске.