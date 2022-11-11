Пять расследовательских редакций запустили приложение «Самиздат» для обхода российских блокировок

Пять расследовательских редакций — «Проект» *, «Важные истории»*, The Insider**, Bellingcat** и команда Алексея Навального**** — запустили приложение «Самиздат» для публикации своих журналистских расследований в обход блокировок российских властей. Они также опубликовали совместное заявление.

«В последние годы все независимые российские СМИ столкнулись с беспрецедентными репрессиями, однако более всего пострадали именно журналисты-расследователи. Редакции и их авторы вносились в реестр «иностранных агентов», издания признавали «нежелательными организациями», у журналистов проходили обыски, на них заводили и заводят уголовные дела. Сайты СМИ блокировались, а статьи удалялись по решениям российских судов. Цель этой атаки — уничтожить расследовательскую журналистику в России и сделать недоступной для россиян информацию о коррупции, диктатуре и войне», — говорится в совместном заявлении.

Разработчики утверждают, что приложение «Самиздат» защищено от блокировок Роскомнадзора и позволяет читать все опубликованные расследования без VPN. Агрегатор уже доступен для скачивания в App Store и Google Play.

Создатели отмечают, что «Самиздат» является лишь агрегатором и не имеет общей редакционной политики — это значит, что каждая расследовательская редакция отвечает за свои публикации самостоятельно и не несет ответственности за другие.

*«Проект» и «Важные истории» российские власти считают «нежелательными организациями».

**The Insider и Bellingcat российские власти считают «нежелательными организациями» и «иностранными агентами».



***Структуры Алексея Навального признаны «экстремистскими», а сам он — «экстремистом или террористом» и «иностранным агентом».