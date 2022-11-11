Сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе определение «традиционных ценностей»

Российские сенаторы решили зафиксировать в Семейном кодексе понятия «фактический воспитатель» и «традиционные ценности». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на рекомендации комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

Из документа следует, что к «традиционным ценностям» относится не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении», но также отношения родителей и детей, которые влияют «на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».

В рекомендациях подчеркивается, что отношения между родителями и детьми носят иерархический характер. Сенаторы считают, что в основе таких взаимоотношений лежит «добровольное признание и подчинение», а также «ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью».



