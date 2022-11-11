Ракета попала в жилой пятиэтажный дом в Николаеве

UPD: Число погибших в жилом пятиэтажном доме в Николаеве выросло до шести. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Николаева. Он назвал атаку на город «циничным ответом государства-террориста» на успехи Украины на фронте.



«Россия не оставляет своей гнусной тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев», — добавил украинский лидер.



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По меньшей мере два человека погибли в результате ночного ракетного удара по Николаеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По словам Сенкевича, в ночь на 11 ноября российские войска обстреляли жилой квартал Николаева. Одна из ракет попала в пятиэтажку — разрушения зафиксированы на всех этажах. В результате атаки погибли как минимум два человека, еще двое — ранены. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают поисково-спасательную операцию.

Накануне стало известно об освобождении Снигиревки — города в 63 километрах к северо-востоку от Николаева. Российские войска отступили из населенного пункта после решения командования покинуть правый берег Днепра. 8 ноября замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о тяжелых боях за город.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 9 ноября отмечал, что решение российского военного руководства вывести войска с правого берега реки Днепр не означает окончания битвы за Херсон. Аналитики также подчеркнули, что российские командиры попытаются замедлить наступление ВСУ — но лишь для того, чтобы упорядочить отвод своих войск и сохранить боеспособность.

Фото: Telegram-канал Александра Сенкевича