США отозвали у России статус страны с рыночной экономикой

США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой из-за широкого вмешательства в нее российского правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли Соединенных Штатов.

Анализ показал, что «широкое» участие государства в российскую экономику привело к искажению цен и издержек. Это дает США право «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», вызванных этим вмешательством, сообщили в министерстве.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году, что позволило принять ее во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Этот статус предполагает соответствие государства определенным критериям, прописанным в американском законе о тарифах. На такие страны не распространяются некоторые внешнеторговые ограничения США — в частности, антидемпинговые пошлины.

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