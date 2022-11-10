260-й день боев: главное

Украинские войска освободили Снегиревку в Николаевской области. Бойцы 131-го отдельного разведывательного батальона подняли украинский флаг над городом — соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Оперативний ЗСУ». В Снегиревке располагается стратегически важный транспортный узел, ведущий к Херсону и Николаеву.

На фоне сообщений об освобождении Снегиревки глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале эмодзи птицы, похожей на снегиря — СМИ сочли это подтверждением возвращения города под контроль Украины. Позднее эту информацию подтвердили нардеп Роман Костенко и губернатор Николаевской области Виталий Ким. Последний призвал жителей Снегиревки и других освобожденных населенных пунктов не возвращаться домой из-за фильтрационных мероприятий.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что российская армия на Николаево-Криворожском направлении осуществляет «маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр». В ведомстве уточнили, что ВС РФ действуют «в строгом соответствии с утвержденным планом».

Amnesty International выпустила доклад «По этапу», в котором расценивает насильственный вывоз мирного населения с оккупированных украинских территорий как военное преступление и, возможно, преступление против человечности. Правозащитная организация утверждает, что после оккупации Мариуполя российские и пророссийские силы препятствовали бегству мирных жителей в районы, которые оставались под контролем Украины.

Действия российских властей приводили к разлуке детей с родителями, что противоречит нормам международного гуманитарного права, говорится в докладе. В документе также приводятся данные об унизительной фильтрации, которую были вынуждены проходить переселенцы. Такая проверка сопровождалась жестоким обращениями, а в некоторых случаях — пытками.

США отказались передавать Украине современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на многочисленные просьбы Киева и поддерживающих его членов американского Конгресса, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, Пентагон опасается, что поставки дронов приведут к эскалации конфликта и станут для Москвы тревожным сигналом — это будет значить, что Вашингтон поставляет Киеву оружие, способное наносить удары по территории РФ.

Гражданский Совет, куда вошли общественные деятели из девяти российских регионов, объявил о создании мобилизационного центра для россиян, желающих вступить в украинскую армию. Один из его представителей Денис Соколов рассказал The Insider* об этапах подготовки добровольцев из РФ.

По словам Соколова, добровольцев из России будут набирать в Русский добровольческий корпус — отдельное подразделение, созданное на базе ВСУ. Он был сформирован в августе 2022 года, а его бойцы воюют на стороне Украины с 2014 года. При этом для добровольцев из «национальных регионов» будут создаваться отдельные подразделения — аналогичные батальону «Крым», возглавляемому Исой Акаевым.

Прежде чем вступить в ряды украинской армии, добровольцам предстоит пройти фильтрацию: она включает подачу анкеты, верификацию и проверку со стороны украинских спецслужб. Денисов отметил, что отдельной важной частью фильтрации является тестирование на мотивацию, которая отсеет «тех рекрутов, которые захотят воспользоваться нами как средством переезда из России или близлежащих стран».

В США озвучили примерную оценку потерь России и Украины в ходе боевых действий. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марка Милли, «речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч». Он уверен, что то же самое — с украинской стороны.



Сразу несколько сел в Белгородской области попали под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По меньшей мере шесть населенных пунктов оказались обесточены — речь идет об Устинке, Лозовом, Черемошном, Соловьёвке, Петровке и Ровенке. Оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела, отметил глава региона.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве опоры линии электропередач в Климовском районе. Подачу электроснабжения уже возобновили, отчитался он в своем Telegram-канале.

Отказавшихся участвовать в боях в Украине мобилизованных держат в семи «тюрьмах»‎ на территории Донецкой и Луганской областей. У военнослужащих не принимают рапорты об отказе участвовать в боях, угрожают расстрелами и отправкой на передовую, пишет ASTRA. Такие застенки нашлись в Рубежном, Кременной, Старомлыновке, Завитне Бажжаня, Перевальске. Один из подвалов в Перевальске расформировали после резонанса. Журналисты подтвердили имена как минимум 60 мобилизованных, которые отказались идти на передовую.

В подконтрольном российским войскам Мелитополе раздалось по меньшей мере четыре взрыва, о них сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы. Эту информацию также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, причиной взрывов стала «плановая тренировка подразделений Вооружённых сил Российской Федерации и Росгвардии».

Депутат Краснодарской городской думы от КПРФ Игорь Азаров объявил о сдаче депутатского мандата. Он рассказал, что в начале октября поехал на командировку в Сербию и планировал после всех дел вернуться в Россию. Однако несколько дней назад он изменил свое решение.

«Самой главной причиной такого решения является то, что я не поддерживаю военные действия России в Украине. Мои убеждения не позволяют мне взять в руки оружие и убивать людей ради непонятных мне целей и задач. Убить человека для меня хуже тюрьмы и самой смерти. Вероятность быть мобилизованным в моём случае очень высокая, и чтобы так считать, у меня есть на то веские основания», — написал он в своих соцсетях.

Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в боевых действиях в Украине. Такой статус получат гражданские лица, вступившие в добровольческие формирования, созданные по решению властей.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что решение российского военного руководства вывести войска с правого берега реки Днепр не означает окончания битвы за Херсон. При этом аналитики отмечают, что войска РФ перешли в новую фазу — командование отдает приоритет боеспособности армии, а не пресечению украинского контрнаступления.

При этом эксперты института уверены, что Украина, вероятно, сумела выполнить главную задачу своей кампании в Херсоне: при помощи изоляции российских войск вынудить их самостоятельно отступить на другой берег Днепра даже без масштабного наземного наступления, которое потребовало бы больших жертв.

ISW также обращает внимание на слова командующего Сергея Суровикина о трудностях со снабжением после интенсивных украинских ударов. Аналитики напоминают, что на протяжении последних нескольких месяцев ВСУ целенаправленно били по российским военным объектам, складам и логистическим центрам.

Авторы сводки не считают, что отступление российской армии из Херсона является ловушкой. В ISW обращают внимание на многочисленные свидетельства того, что российские войска действительно планомерно покидают западный берег Днепра. В сводке при этом отмечается, что российские командиры действительно попытаются замедлить наступление ВСУ — но лишь для того, чтобы упорядочить отвод своих войск и сохранить боеспособность.

Министерство обороны Великобритании в своей утренней сводке сообщает, что решение российского командования вывести войска из Херсона связано с тем, что удары ВСУ по мостам через Днепр лишили Россию возможности поддерживать свои войска на правом берегу. Чтобы замедлить наступление украинской армии, российские военные вероятно заминировали большие территории и разрушили множество мостов. В британской разведке считают, что потеря Херсона помешает России осуществить ее стратегический план по созданию сухопутного коридора в Одессу.



*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.