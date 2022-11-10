Суд отклонил иск Навального* на пятую отправку в ШИЗО во владимирской ИК-6

Ковровский городской суд отклонил иск Алексея Навального* к ИК-6 во Владимирской области, сообщает «Медиазона»**. Оппозиционный политик хотел оспорить свое 12-дневное заключение в штрафной изолятор за то, что он «наговорил про мобилизацию на суде».

«Я так никогда не выйду из ШИЗО! Принимайте уже какие-то решения, а то я буду жить тут бесконечно!» — отреагировал политик.

С 12 августа Навального* систематически отправляют в ШИЗО. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14.

Сегодня суд рассматривал иск на пятое водворение Навального* в ШИЗО. Тогда администрация колонии прямо сказала ему, что его посадили за то, что он «наговорил про мобилизацию на суде».

Заседание по второму иску, в котором Навальный пытался оспорить решение колонии лишить его права на адвокатскую тайну, перенесли на 24 ноября. Дело в том, что представитель Следственного комитета на слушание так и не явился.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».