Соратники Навального* выпустили антикоррупционное расследование о генерале Сергее Суровикине

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального* выпустили новое антикоррупционное расследование — на этот раз ролик посвятили генералу Сергею Суровикину, которого недавно назначили командующим российской группировкой войск в Украине.

Как выяснили авторы расследования, бизнес жены Суровикина Анны связан с миллиардером и близким другом президента РФ Геннадием Тимченко. Изучив банковские выписки свердловского лесопромышленного предприятия «Аргус СФК», учредителем которого является Анна Суровикина, соратники Навального* узнали, что фирма в течение последних лет регулярно получала деньги от «СТГ Логистики» — дочерней структуры «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко.

После того как российские военные под командованием Сергея Суровикина взяли под контроль сирийские рудники, Геннадий Тимченко стал добывать там фосфат и получать от этого 70% прибыли. Это позволило структурам российского миллиардера выдавать займы компании, которая принадлежит жене Суровикина. Так, в 2020-2021 годах «Аргус СФК» получила от «СТГ Логистики» в виде займов 104 миллиона рублей. Авторы расследования отмечают, что лесопереработка стала «ширмой, удобной инфраструктурой, юридической и финансовой, чтобы спрятать там что-то, скрыть, оформить».

Кроме того, у семьи Суровикина нашли недвижимость в подмосковной Барвихе. Речь идет об участках площадью в 3,7 тысячи квадратных метров и кирпичном доме площадью 685 квадратных метров. Их стоимость оценивается в 200 млн рублей. Авторы расследования отмечают, что недвижимость была продана в 2021 году. Какое имущество осталось за Суровикиным, в настоящее время выяснить невозможно, считают соратники Навального*.

Суровикин дважды руководил российскими войсками в Сирии — в 2017 году и 2019 году. Он прославился как «сирийский мясник», «каннибал» и «генерал Армагеддон». Он лично докладывал президенту РФ об освобождении двух месторождений фосфатных руд в Сирии. Авторы расследования предполагают, что российские военные под командованием Суровикина обеспечивали безопасный вывоз сырья из Сирии.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».