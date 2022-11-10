Европарламент проголосовал за присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону. Это решение одобрили 534 евродепутата, 53 — выступили против, еще 25 — воздержались, говорится в сообщении на сайте органа.

Ранее в Евросоюзе подтвердили, что Хорватия выполнила все требования, необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству. Окончательное решение о ее вхождении в зону должен принять Совет Европы. В случае присоединения страны к соглашению между ней и государствами Шенгенского пространства будет снят пограничный контроль.