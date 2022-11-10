The Insider*: активисты из РФ создают мобилизационный центр для россиян, желающих воевать в рядах ВСУ

Гражданский Совет, куда вошли общественные деятели из девяти российских регионов, объявил о создании мобилизационного центра для россиян, желающих вступить в украинскую армию. Один из его представителей Денис Соколов рассказал The Insider* об этапах подготовки добровольцев из РФ.

По словам Соколова, добровольцев из России будут набирать в Русский добровольческий корпус — отдельное подразделение, созданное на базе ВСУ. Он был сформирован в августе 2022 года, а его бойцы воюют на стороне Украины с 2014 года.

«Теперь ребята готовы принимать наших добровольцев в свои ряды. И конечно они ждут обученных и мотивированных новобранцев, а не аналога российских подневольных «мобиков», — рассказал The Insider* Соколов.

При этом для добровольцев из «национальных регионов» будут создаваться отдельные подразделения — аналогичные батальону «Крым», возглавляемому Исой Акаевым. Это подразделение является крымско-татарским, но в нем «исторически воевало много выходцев с Северного Кавказа и Поволжья», отметил Денисов.

Прежде чем вступить в ряды украинской армии, добровольцам предстоит пройти фильтрацию: она включает подачу анкеты, верификацию и проверку со стороны украинских спецслужб. Денисов отметил, что отдельной важной частью фильтрации является тестирование на мотивацию, которая отсеет «тех рекрутов, которые захотят воспользоваться нами как средством переезда из России или близлежащих стран».

Источник The Insider* в ГУР подтвердил информацию о создании мобилизационного центра для россиян. Гражданский Совет тем временем утверждает, что руководствуется в деятельности декларациями прав человека ООН и Совета Европы.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.