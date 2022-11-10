В Брянской области подорвали линию электропередач

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве опоры линии электропередач в Климовском районе. Подачу электроснабжения уже возобновили, отчитался он в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена», — написал глава региона.

Кто именно стоит за подрывом ЛЭП, Богомаз не уточнил. Район, в котором произошел инцидент, граничит с Черниговской областью Украины и с Гомельской областью Беларуси.