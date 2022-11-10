Жительницу Кемерова внесли в список экстремистов и террористов после попытки поджечь военкомат

Росфинмониторинг внес 59-летнюю жительницу Кемерова Елену Шарову в перечень «экстремистов и террористов». В конце октября ее задержали за попытку поджечь военкомат,

Инцидент произошел в Заводском районе Кемерова вечером 28 октября. На следующий день SHOT раскрыл личность предполагаемого поджигателя им оказалась 59-летняя Елена Шарова, инженер-сметчик кемеровской строительной компании. По данным Telegram-канала, она хотела бросить «коктейль Молотова» в дверь, но промахнулась — бутылка упала рядом с крыльцом. Огонь почти не задел здание.

SHOT сообщал, что женщину задержали, следователи решали вопрос о возбуждении уголовного дела. Какую именно статью ей вменили, неизвестно. На то, что ее внесли в реестр экстремистов и террористов, обратил внимание Telegram-канал, который это отслеживает.