В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева

В Костроме задержали Ихтияра Мирзоева — владельца клуба «Полигон», пожар в котором унес жизни 13 человек. Он проходит по уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мирзоев задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). С ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства, не уточнив статус Мирзоева.

В понедельник президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева в партии. Во фракции заявили, что «это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе "Полигон"».

Пожар в ночном клубе «Полигон»‎ в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. По официальным данным, в результате происшествия погибли 13 человек. Причиной возгорания стал выстрел из сигнального пистолета в помещении кафе — его сделал российский военнослужащий Станислав Ионкин, вернувшийся из Украины летом. Ярославский гарнизонный суд арестовал его до 5 января

По уголовному делу также проходит руководитель ООО «Империал»‎ Наталья Беленогова, которая организовывала работу кафе. Беленогова, как считает следствие, не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности. Это привело к тому, что «неопределенный круг лиц» получил доступ к услугам ненадлежащего качества. Ее также арестовали на два месяца.

Всего возбуждено три уголовных дела — третье о халатности. Сотрудники МЧС говорили, что не могли попасть в клуб: выходы были заперты, их пришлось взламывать болгаркой.