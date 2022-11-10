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#Новости

С 24 февраля Великобритания заморозила российские активы почти на 21 млрд долларов

10.11.2022

Эта сумма почти на 7 млрд долларов выше, чем у всех других режимов, на которые распространяются британские санкции

После начала боевых действия в Украине правительство Великобритании заморозило российские активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиардов долларов). Такие цифры озвучили в Управлении по осуществлению финансовых санкций, пишет Reuters.

По данным британского ведомства, общая сумма замороженных российских активов оказалась на 6 миллиардов фунтов (6,8 миллиардов долларов) выше, чем у всех других режимов, на которые распространяются санкции Соединенного Королевства. 

Под ограничения попали физические и юридические лица, которых власти Британии связывают с российскими властями. Так, санкции распространяются не только на президента России Владимира Путина, членов его семьи и российских военачальников, но и на таких олигархов, как Роман Абрамович и Михаил Фридман. Всего в санкционном списке оказались имена 1200 человек и наименования 120 предприятий из РФ.



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