Украинские СМИ сообщают об освобождении Снигиревки в Николаевской области

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Бойцы 131-го отдельного разведывательного батальона подняли украинский флаг над городом — соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

На видео украинский военнослужащий в окружении других солдат и местных жителей заявляет, что Снигиревка была освобождена 10 ноября. 8 ноября замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о тяжелых боях за этот населенный пункт. Кроме того, появляются сообщения об освобождении поселка Борозенское Херсонской области.

На фоне сообщений об освобождении Снигиревки глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале эмодзи птицы, похожей на снегиря — СМИ считают, что это является подтверждением возвращения города под контроль Украины. Другие официальные лица эту информацию пока не прокомментировали.

Тем временем, в Минобороны РФ заявили, что российская армия на Николаева-Криворожском направлении осуществляет «маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр». В ведомстве уточнили, что ВС РФ действуют «в строгом соответствии с утвержденным планом».

Снегиревка расположена в 63 километрах к северо-востоку от Николаева и в 55 километрах к северу от Херсона. Город является стратегически важным логистическим узлом региона. Через город проходит железная дорога в направлении Херсона и Николаева, а также прямая автомагистраль в Херсонскую область.