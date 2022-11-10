«Коммерсант»: в России планируют разработать систему регулирования кибербезопасности для «значимых СМИ»

Правительство планирует разработать систему регулирования кибербезопасности в СМИ в связи с участившимися случаями хакерских атак на российские издания. Об этому «Коммерсанту» сообщил источник на IT-рынке и подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.

Так, Минцифры намерены создать реестр «значимых СМИ», над которыми будет установлен особый контроль. Для таких изданий подготовят «перечень недопустимых событий в области кибербезопасности», а также введут регулярные проверки защищенности сестер. сообщает «Коммерсант». Кроме того, министерство планирует разработать стандарты безопасности для каждого вида СМИ, чтобы исключить «недопустимые угрозы».

Как отмечает «Коммерсант», после начала боевых действий в Украине хакерские атаки на российские государственные СМИ резко усилились. В Роскомнадзор поступили соответствующие жалобы как минимум от 30 редакций. В ведомстве считают, что «кибератаки спонсируются недружественными странами и продолжают оставаться угрозой российской информационной инфраструктуре».



