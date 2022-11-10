Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он предупредил, что окончательное решение об участии в президентских выборах примет только в начале следующего года.

«Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это», — заявил он журналистам во время пресс-конференции в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, решение об участии в президентских выборах он примет после семейного отдыха, который по плану состоится между Днем благодарения и Рождеством. Объявить о нем он планирует уже в начале следующего года. 20 ноября ему исполнится 80 лет.

Ранее также стало известно о намерении бывшего президента США Дональд Трампа баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. По данным Reuters, он планировал объявить о своей предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября. Трампу 76 лет.