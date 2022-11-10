МВД РБ признало нацистским лозунг «Жыве Беларусь!»

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси включило в реестр запрещенной нацистской символики и атрибутики лозунг «Жыве Беларусь!» («Да здравствует Беларусь!») и отклик «Жыве». Это следует из постановления МВД РБ, опубликованного на национальном правовом портале республики в четверг.

Лозунг «Жыве Беларусь!» и отклик «Жыве» называются в документе «коллаборационистским приветствием» и «символом 13-го Белорусского полицейского батальона СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС». Из постановления также следует, что данные восклицания якобы «сопровождаются поднятием правой руки с распрямленной ладонью».

Лозунг «Жыве Беларусь» стал одним из символов сопротивления режиму Александра Лукашенко. После объявления официальных итогов президентских выборов в 2020 году по всей стране разгорелись масштабные акции протеста. МВД Беларуси предлагало включить данное восклицание к нацистской символике еще в 2021 году.