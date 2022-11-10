В Крыму в ДТП погиб экс-депутат украинской Рады Алексей Ременюк

Бывший депутат Верховной рады Украины и председатель Высшего cовета Евразийского общественно-политического движения «За Русь единую» Алексей Ременюк погиб в ДТП в Крыму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу организации Михаила Житкова.

«Это случилось в понедельник, [8 ноября]. Сегодня были похороны. Отпевание прошло в храме Невского [в Севастополе]», — приводит издание его слова.

Mash уточняет, что смертельная авария произошла в Симферополе. Бывший нардеп погиб в результате полицейской погони. Telegram-канал утверждает, что наряд ДПС остановил 66-летнего Ременюка для проверки документов, однако выяснилось, что тот был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ременюк решил скрыться от инспекторов.

«Водитель протащил ДПСника на двери авто по асфальту, а когда началась погоня, "Рэндж ровер" Ременюка вышел на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте», — сообщает Mash.

Накануне стало известно о смертельном ДТП с участием заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. После известия о его смерти глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отступлении из Херсона.