Шесть сел в Белгородской области остались без света после обстрела

Сразу несколько сел в Белгородской области попали под обстрел. По меньшей мере шесть населенных пунктов в настоящее время обесточены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции», — написал он.

По словам Гладкова, без электроэнергии остаются села Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенек. Оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела, добавил глава Белгородской области.