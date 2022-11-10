В Томске мужчину осудили за использование мессенджера с шифрованием

«Сетевые свободы»‎ сообщили, что жителя Томска приговорили к трем годам ограничения свободы за использование мессенджера VIPole — обвинение было по статье о «создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ»‎ (ст.273 УК РФ). По мнению юристов, так дела можно возбуждать и против пользователей Telegram и WhatsApp.

Октябрьский суд Томска решил, что в 2018 году мужчина установил «вредоносную программу». По мнению силовиков, мессенджер не позволяет идентифицировать его через интернет. Мужчина признал вину и раскаялся. Дело рассматривали в «особом порядке»‎, обвиняемому назначили три года ограничения свободы: он не сможет покидать город или менять место жительства без уведомления. Компьютер, на котором он пользовался «запрещенным мессенджером»‎, обратят в доход государства.

Однако юристы сообщили, что никакого отношения к VPN этот мессенджер не имеет. Из-за «особого порядка», доказательства вины суд не изучал. Да и запрета на VPN в российском законодательстве нет.

«Под контролем ФСБ следователь передал прокурору дело с обвинительным заключением, очевидно противоречащим закону, поскольку для граждан запрета на применение средств шифрования, включая мессенджеры и VPN, в России нет»‎, — пишут «Сетевые свободы»‎.

Сам мессенджер VIPole ничем не отличается от WhatsApp, Telegram, Viber, XMPP и множества других приложений. Юристы считают, что использованная судом в приговоре формулировка позволяет обвинять по ст.273 УК любого пользователя.