Жители Красноярска вынуждены ездить в Беларусь за лекарствами против болезни Паркинсона

В аптеках Красноярска закончились препараты, которые назначают больным с болезнью Паркинсона. Жители вынуждены ездить в Беларусь за лекарствами, пишет NGS24.
Дефицит связывают с прекращением поставок от иностранных компаний и нехваткой российских аналогов. Проблемы есть с препаратами «Леводопа/бенсеразид», «Мадопар», «Бензиэль», «Синдопа».
По словам директора фонда «Движение — жизнь» Василия Боева, пациенты вынуждены ездить в Беларусь, чтобы купить лекарства или просят родственников привезти из-за границы. Без них человек будет лежать без движения как овощ, рассказал Боев.
Перебои с лекарствами отмечали и в других регионах. В Забайкалье, например, женщины не могли найти препараты, необходимые для ЭКО, в Новосибирской области — при болезни Альцгеймера. По всей России наблюдают проблемы с лекарствами при иммунодефиците.