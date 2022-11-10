Жители Красноярска вынуждены ездить в Беларусь за лекарствами против болезни Паркинсона

В аптеках Красноярска закончились препараты, которые назначают больным с болезнью Паркинсона. Жители вынуждены ездить в Беларусь за лекарствами, пишет NGS24.

Дефицит связывают с прекращением поставок от иностранных компаний и нехваткой российских аналогов. Проблемы есть с препаратами «Леводопа/бенсеразид»‎, «Мадопар»‎, «Бензиэль»‎, «Синдопа»‎.

По словам директора фонда «Движение — жизнь»‎ Василия Боева, пациенты вынуждены ездить в Беларусь, чтобы купить лекарства или просят родственников привезти из-за границы. Без них человек будет лежать без движения как овощ, рассказал Боев.

Перебои с лекарствами отмечали и в других регионах. В Забайкалье, например, женщины не могли найти препараты, необходимые для ЭКО, в Новосибирской области — при болезни Альцгеймера. По всей России наблюдают проблемы с лекарствами при иммунодефиците.