Родственники мобилизованных из Воронежа отправляются на передовую за своими мужчинами

Родственницы мобилизованных из Воронежа записали видеообращение. Его опубликовала ASTRA. Женщины планируют ночью отправиться за своими родными на передовую.

На видео женщины говорят о том, что трое суток живут на парковке: «военные начальники»‎ обещали, что их родных привезут сегодня в Валуйки.

«Но нас как всегда обманули. Мужчинам сказали, что завтра выдадут автоматы и отправят их дальше. Мы собираемся ехать в Старобельск. Будем передвигаться ночью, если с нами что-то случится, то «спасибо»‎ военным начальникам, которые обещали, что привезут родных. Передвигаться будем потихонечку, плохая погода, мы все промерзли. Но мы не сдадимся»‎, — говорит одна из женщин. Она добавила, что беременна и ждет третьего ребенка.

На выходных стало известно, что подразделение мобилизованных из Воронежа было практически уничтожено под Макеевкой: потери составили больше 500 человек.