Женщины из Вологды требуют вернуть мобилизованных родственников

«7*7»‎ опубликовали новое обращение от родственников мобилизованных с требованием вернуть их с фронта. Женщины из Вологды обратились к Владимиру Путину: они требуют, чтобы их родных вернули с линии фронта, а тех, кто отправил их без четких задач, подготовки и оснащения — наказать.

Жительница Вологды Елена Кузнецова сообщила, что мобилизованных мужчин отправили на подготовку в Мулино Нижегородской области, а прикрепили к воинской части из Калининградской области №38838. Там их четыре раза вывезли на полигон, а 16 октября уже отправили якобы на охрану территории и обеспечение тыла в ЛНР. По словам женщины, там военнослужащие выживали в окопах без обеспечения, без обучения и командования.

С 1 ноября мобилизованных из Вологды перебросили на фронт в районе Сватово. Там им сказали рыть окопы. После этого они попали под обстрел артиллерии, дронов и минометов: из оружия у них были только автоматы.

Женщины потребовали наказать виновных, которые отправили мужчин под Сватово без четких задач, технического оснащения и подготовки.