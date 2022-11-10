ASTRA нашла семь «тюрем»‎, где удерживают отказавшихся от участия в боевых действиях мобилизованных

Отказавшихся участвовать в боях в Украине мобилизованных держат в семи «тюрьмах»‎ на территории Донецкой и Луганской областей. У военнослужащих не принимают рапорты об отказе участвовать в боях, угрожают расстрелами и отправкой на передовую, пишет ASTRA.

Журналисты подтвердили как минимум 60 имен мобилизованных, которые отказались идти на передовую. Командование не принимает их рапорты, родственникам не сообщают, где они находятся. По нескольку дней мужчин не кормят и угрожают расстрелять.

Такие застенки, как минимум семь, есть в Рубежном, Кременной, Старомлыновке, Завитне Бажжаня, Перевальске. Один из подвалов в Перевальске расформировали после резонанса.