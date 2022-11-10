Госдума предлагает разрешить работать детям с 14 лет

Депутаты от «Единой России»‎ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает детям с 14 лет работать без согласия органов опеки.

Необходимость законопроекта в пояснительной записке объяснили финансовой поддержкой семей.

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности.

С подростками будут сразу заключать трудовой договор: потребуется только согласие одного из родителей. Сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно будет устраивать только с согласия органов опеки, которое работодатель может получить через Госуслуги.

Парламентарии подчеркнули также, что «труд должен быть легким, не причинять вреда здоровью детей»‎. Также ребенок должен работать без ущерба для освоения образовательной программы.