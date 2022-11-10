Госдума предлагает разрешить работать детям с 14 лет

Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает детям с 14 лет работать без согласия органов опеки.
Необходимость законопроекта в пояснительной записке объяснили финансовой поддержкой семей.
«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности.
С подростками будут сразу заключать трудовой договор: потребуется только согласие одного из родителей. Сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно будет устраивать только с согласия органов опеки, которое работодатель может получить через Госуслуги.
Парламентарии подчеркнули также, что «труд должен быть легким, не причинять вреда здоровью детей». Также ребенок должен работать без ущерба для освоения образовательной программы.