Байден рассчитывает, что после выборов Путин обсудит возможный обмен заключенными

Президент США Джо Байден считает, то президент России Владимир Путин после американских выборов в Палату представителей и Сенат сможет обсудить обмен заключенными. На прошлой неделе осужденную американку Бритни Грайнер перевели в колонию строгого режима, а офицера спецслужб Вадима Красикова, которого Россия требовала на обмен, — в другой регион Германии, где его осудили за убийство чеченского полевого командира.

«Я надеюсь, что теперь, когда выборы закончились, Путин сможет обсудить с нами и будет готов более серьезно поговорить об обмене пленными. Я намерен вернуть ее (Грайнер. — NT) домой», — цитирует Байдена Reuters.

Обмен заключенными Россия и США обсуждают с лета — тогда Грайнер вынесли приговор за перевозку запрещенных веществ. Она должна провести в колонии строгого режима 9 лет, ее уже перевели в колонию из СИЗО. Адвокаты еще не знают, в какую колонию ее этапировали.

Вместе с Грайнер планируют обменять Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, которого обвинили в России в шпионаже.

Российская сторона требовала вернуть офицера Вадима Красикова, который убил чеченского полевого командира. Его приговорили в Германии к пожизненному сроку. Вторым заключенным на обмен называли торговца оружием Виктора Бута.