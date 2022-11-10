Россия и Турция будут сотрудничать в противодействии экстремизму, терроризму и киберпреступности

Генпрокурор России Игорь Краснов и глава Минюста Турции Бекир Боздаг подписали соглашение о сотрудничестве. Помимо уже действующих каналов по выдаче преступников стороны договорились усилить взаимодействие в сфере противодействия экстремизму, терроризму и киберпреступности, пишет «Коммерсант»‎.

Краснов отметил, что отношения Турции и России развиваются, несмотря на сложную политическую обстановку в мире. Прокуроры России и Турции обсуждали вопросы, связанные и с расследованиями пыток, помощью в расследовании уголовных дел.

Теперь прокуроры сосредоточатся на противодействии экстремизму и киберпреступлениям. Как отметил Краснов, «кратно увеличились факты распространения недостоверных сведений в интернете»‎. Их целью является «искусственное формирование общественного мнения извне, прежде всего среди молодежи, в надежде дестабилизировать внутриполитическую обстановку, повлиять на принятие политических решений».

Соглашение о сотрудничестве подписано на 2023-2024 годы. В него вошли экстрадиция преступников, помощь по уголовным делам и сфера противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.