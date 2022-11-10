Reuters: вместо Путина на G20 приедет Лавров

Журналисты Reuters сообщили, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин на встречу не поедет.

Саммит начнется 15 ноября. О том, что визит Путина не ожидается, а Россию будет представлять Лавров рассказал пресс-секретарь координатора министра морских и инвестиционных дел Джоди Махарди. Он же добавил, что Путин может присутствовать на одной из встреч онлайн.

Президент Индонезии Джоко Видодо выступал против исключения России из числа участников саммита.

«Группа двадцати не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Она предназначена для обсуждения экономики и развития», — сказал он.

На саммите планирует быть и делегацию из Украины. Однако о формате участи президента Владимира Зеленского также пока нет однозначных данных. Он не исключает, что будет участвовать онлайн. Ранее он говорил, что не будет присутствовать на саммите, если там будет Путин.