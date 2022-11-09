259-й день боев: главное

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска их Херсона. По его словам, «жизнь и здоровье российских военнослужащих» — приоритет для командования. Командующий войсками в Украине Сергей Суровикин предложил «занять оборону по левому берегу реки Днепр в Херсонской области». Шойгу также приказал направлять на передовую только тех военнослужащих, которые имеют навыки по своим воинским специальностям и смогут сплотить мобилизованных.

Z-патриоты на сдачу Херсона в комментариях провластных каналов отреагировали отрицательно, напомнили о потерях, предположили, будет ли следующим Крым, пишет ASTRA. Аналитик американского Института исследований внешней политики Роб Ли назвал сдачу Херсона логичным шагом: украинское наступление продемонстрировало недостаток у российских войск живой силы.

«Вполне ясно, что именно Суровикин просил об этом шаге еще с того времени, как он командовал российскими силами на юге. Большой вопрос — сможет ли Россия уйти без тяжелых потерь в технике и людях. Украина всячески заинтересована в том, чтобы сделать этот вывод как можно более хаотичным и чтобы он как можно более дорого обошелся России»‎, — цитирует Ли ВВС.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол сказал: «Так звучит поражение. Даже если вы не говорите по-русски, посмотрите это видео Шойгу, чтобы прочувствовать атмосферу»‎.

Путин подписал законы о присоединении Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей к России 2 октября. Российские чиновники постоянно говорили, что «в Херсоне Россия навсегда»‎. В последние недели мирных жителей эвакуировали из города — вывезли около 115 тыс. человек.

Представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Россия готова к переговорам с Украиной «с учетом текущих реалий».

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала Захарова.

Руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире «Настоящего времени»‎*, что Херсон не является той точкой, после которой переговорный процесс будет действительно возможным»‎.

«Это нонсенс — говорить о серьезном переговорном процессе после освобождения Херсона, после освобождения Луганска и тому подобное. Нет. Президент Зеленский четко обозначает: покинули территорию Украины — после этого, конечно, возможен переговорный процесс»‎, — сказал он.

Родственники мобилизованных из Воронежской, Курской и Белгородской областей приехали в воинскую часть в Валуйки и требуют вернуть их близких в Россию, пишет «Верстка»‎. Возле части собрались 20 человек. Они говорят, что их родные идут от поселка Краснореченское Луганской области в сторону Валуек, а ранее они попали под обстрел в Макеевке — тогда из бригады выжили 159 человек, больше 500 мобилизованных погибли. Все они прикреплены к «несуществующей» части 11097. Если Минобороны откажет вывозить мобилизованных, то родственники готовы сами идти за ними на передовую.

ВВС сообщила, что Украина идентифицировала около 168 тыс. российских военных, участвовавших в наступлении. Эту информацию планируют использовать следователи по рассмотрению дел о военных преступлениях и в международном трибунале. Всего возбуждено 42 таких дела. В полиции сообщили, что обнаруживают новые массовые захоронения гражданских лиц, в том числе людей, которые осуществляли эвакуацию, застенки, где удерживали мирных жителей. Уже установлено 6600 гражданских, расстрелянных или умерших после пыток. Минобороны отрицает участие россиян в военных преступлениях.

Пророссийский замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов мог погибнуть в ДТП. Об этом сообщили государственные СМИ, глава области Владимир Сальдо, но не подтвердил Минздрав. Видеообращение Сальдо, опубликованное в канале области, было записано за два часа до первых новостей о ДТП с участием Стремоусова.

Российская элита обеспокоена усилением влияния Евгения Пригожина и его призывами к репрессиям, пишет Bloomberg. Многие до недавнего времени считали его фигуру маргинальной. Элиты с беспокойством наблюдают за усиленными призывами к ужесточению по всем направлениям, в том числе репрессий за «недостаточную поддержку военных»‎. Но Путин, по всей видимости, относится к этому благосклонно.

Разведка Британии считает, что ремонт Керченского моста затянется и он не будет полностью введен в эксплуатацию до сентября 2023 года. Для замены поврежденных участков дороги потребуются четыре новых пролета. Российские чиновники говорят о том, что сроки строительства моста будут сокращены. Но эти работы будут зависеть от погоды в зимние месяцы. Разрушенный мост осложнил поставки российской военной техники и войск на юг Украины. Все это усложняет возможность российского правительства нарисовать картину военного успеха, добавили в разведке.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Тегеран. Скорее всего он будет обсуждать возможную продажу иранских баллистических ракет. По мнению аналитиков, Тегеран стремится публично показать изменение баланса в своем стратегическом партнерстве с Москвой. Sky News вчера сообщало, что Кремль отправил в Тегеран 140 млн евро наличными и несколько захваченных образцов иностранного вооружения. По данным издания, следующая партия беспилотников будет стоить России еще 200 млн евро.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.