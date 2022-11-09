В Екатеринбурге на семь суток арестовали айтишника за фотокопии статей «Автонома»

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на семь суток 36-летнего тестировщика Михаила Ерохина за «распространение экстремистских материалов». Вчера сотрудники ФСБ провели в его доме обыск и задавали вопросы о «тюменском деле».

Силовики пришли с обыском к Михаилу Ерохину 8 ноября. Они искали у него взрывчатые вещества и оружие, говорили про подготовку теракта и экстремизм, задавали ему вопросы о «тюменском деле» и пытались выяснить, в каких пабликах он состоит и чей Крым, отмечает «ОВД-Инфо»*. В ходе обыска у него нашли фотокопии двух выпусков журнала «Автоном» за 2011 год. Силовики пришли к выводу, что они представляют собой экстремистские материалы и составили на него протокол об их распространении (ст. 20.29 КоАП РФ).

Напомним, в конце августа сразу в трех уральских городах прошли задержания антифашистов и анархистов по уголовному делу о террористическом сообществе, которое получило название «тюменское дело». Всего сотрудники полиции задержали шесть человек — Юрия Незнамова, Кирилла Брика, Даниила Чертыкова, Никиту Олейника, Романа Павлина и Дениза Айдына. Их обвиняют в подготовке взрыва на тюменской ТЭЦ. Все они заявили о пытках со стороны силовиков.

По версии следствия, организатором «террористического сообщества» был Никита Олейник из Сургута. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), остальным вменили ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Мотивом преступления следствие называет «ненависть к нынешнему государственному режиму».

* «ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

