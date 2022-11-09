Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал отступление российской армии из Херсона

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который неоднократно критиковал военное командование за неудачи на фронте, поддержал решение об отводе российских войск из Херсонской области. Об этом он заявил в комментарии РИА «Новости».

«Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений. Хочу подчеркнуть, что операция по выводу войска всегда крайне сложна. Повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», — приводит агентство слова предпринимателя.

Пригожин добавил, что из текущей ситуации командованию необходимо сделать выводы и выполнить работу над ошибками. Лишь после этого, считает основатель ЧВК «Вагнер», можно понять, «кто виноват и в чем суть проблемы».



Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести российские войска за реку Днепр. Такое решение он принял, заслушав доклад командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе зоны боевых действий Сергея Суровикина.



Суровикин предложил министру обороны «занять оборону по левому берегу реки Днепр в Херсонской области». Шойгу с его предложением согласился и приказал приступить к отводу войск.

По словам Суровикина, Херсонскую область уже покинули все желающие — 115 тысяч человек. Он также отметил, что прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.



