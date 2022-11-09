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«Важные истории»*: первый замглавы АП России Кириенко владеет виллой и лесными участками в Испании площадью 2,4 га

09.11.2022

Он активно поддерживает боевые действия в Украине и находится под санкциями «недружественных стран»

Семья первого замглавы администрации президента (АП) России Сергея Кириенко через доверенное лицо может владеть недвижимостью и лесными участками в Испании общей площадью 2,4 гектара. К такому выводу пришли журналисты «Важных историй»*.

По данным издания, этим доверенным лицом является Роберт Гндолян — владелец испанской компании Bell-67. Именно на нее записаны лесные участки в Испании, о которых идет речь. Ранее «Собеседник» также сообщал, что та же компания владеет виллой на побережье Каталонии, куда семья Кириенко ездит отдыхать как минимум дважды в год.  

Кириенко является одним из активных сторонников российской агрессии против Украины. Чиновник находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании — ему запрещен въезд в «недружественные» страны, а также владение местными активами и недвижимостью.   

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».


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