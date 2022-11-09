Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона

UPD: Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал командующему Сергею Суровкину направлять на передовую только тех военнослужащих, которые имеют навыки по своим воинским специальностям.

«В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки» — отдал приказ Шойгу.

Российские войска заняли Херсонскую область в марте. Уже в конце октября стали поступать сообщения о том, что к линии фронта стягивается украинская армия, а в ноябре с главных административных зданий Херсона стали исчезать российские флаги. Представитель оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов все это время выступал против отвода российских войск из региона, а сегодня стало известно о его гибели.

На заседании 4 октября Совет Федерации одобрил законы о присоединении к России четырех украинских областей — в том числе Херсонской. 2 октября соответствующие документы подписал президент России Владимир Путин, а 3 октября — Конституционный суд и Госдума. На настоящий момент в стране числится 89 субъектов, но их границы в Кремле до сих пор затрудняются назвать — российские войска до сих пор не смогли установить полный контроль ни в одном из них.

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Министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести российские войска за реку Днепр, передает ТАСС. По его словам, «жизнь и здоровье российских военнослужащих» являются для командования приоритетом.

Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе зоны боевых действий Сергея Суровикина. Тот предложил министру обороны «занять оборону по левому берегу реки Днепр в Херсонской области». Шойгу с его предложением согласился и приказал приступить к отводу войск.

По словам Суровкина, Херсонскую область уже покинули все желающие — 115 тысяч человек. Он также отметил, что прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS