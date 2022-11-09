Второй кассационный суд оставил в силе решение о ликвидации ПЦ «Мемориал»*

Судебная коллегия Второго кассационного суда оставила в силе решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Судебная коллегия оставила в силе решение о ликвидации ПЦ «Мемориал»*, — говорится в сообщении.



В ходе прений представительница «Мемориала»* Александра Баева назвала ликвидацию правозащитного центра трагедией, а слушания по этому делу — позорным процессом. По ее словам, российские власти «пытаются заткнуть рот организации, которая боролась за наши и ваши права» больше 30 лет.

«Это достаточно очевидное решение, с учетом того, что Московский городской суд, Первый апелляционный суд уже пришли к решению, что такую организацию [как «Мемориал»*] нужно ликвидировать», — прокомментировала Баева SOTA решение Второго кассационного суда.

Верховный суд РФ ликвидировал «Мемориал»* и «Международный Мемориал»* в декабре 2021 года. Претензии касались фактов отсутствия маркировки иноагента на некоторых материалах, в чем прокуроры усмотрели попытку скрыть этот статус.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов» и ликвидированы по решению Верховного суда