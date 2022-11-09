В удмуртском поселке Игра вынесли первый в России приговор за поджог военкомата

В Удмуртии Игринский районный суд приговорил бывшего сельского учителя Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима по уголовному делу о поджоге местного военкомата и призывного пункта. Его также обязали выплатить штраф в размере 2,6 млн рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент с поджогом военкомата и призывного пункта в удмуртском поселке Игра произошел в мае 2022 года. Суд установил, что Фарбер бросил в здание несколько «коктейлей Молотова», в результате чего в помещении произошел пожар. 48-летний учитель свою вину признал. Свой поступок он объяснил тем, что «хотел проверить себя, сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал».

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — в частности, состояние здоровья Фарбера, а также наличие у него малолетних детей. Его признали виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и назначили ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере 2,6 млн рублей. Приговор Фарберу стал первым среди уголовных дел о поджогах военкоматов.