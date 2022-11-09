В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной «с учетом текущих реалий»

Россия готова к переговорам с Украиной «с учетом текущих реалий». С соответствующим заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на брифинге в среду.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — приводит РБК ее слова.

Заявление Захаровой прозвучало на фоне слухов о возможном отступлении российской армии из Херсона. Как обратило внимание «Агентство»*, об этом свидетельствуют карты, которые Минобороны показывает во время брифингов своего официального представителя Игоря Конашенкова.

Тем временем, источники «Медузы»**, близкие к Кремлю, сообщили, что администрация президента РФ подготовила для пропагандистов методички, в которых указано, как следует подготовить общественное мнение к возможной сдаче Херсона. Уточняется, что власти РФ считают такой вариант развития событий нежелательным, но вполне вероятным.

Сегодня стало известно о гибели замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова — он попал в ДТП под Геническом. Обстоятельства аварии не уточняются. Стремоусов известен тем, что выступал против сдачи Херсона украинским войскам.

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».

**«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».