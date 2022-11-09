СМИ сообщают о гибели замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова

UPD: Видеообращение Владимира Сальдо, в котором он подтверждает гибель Кирилла Стремоусова, было записано за два часа до первых новостей о ДТП с его участием. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала «Беспощадный госзаказ», изучив метаданные ролика.

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UPD: Пророссийский минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова, но не его гибель.

«Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — приводит РИА «Новости» комментарий ведомства.

Тем временем врио главы оккупационной администрации региона Владимир Сальдо подтвердил, что Стремоусов погиб в ДТП на территории региона.

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UPD: Военкор Александр Коц опроверг информацию о том, что в момент ДТП находился в одном автомобиле с Кириллом Стремоусовым.

«С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», — написал Коц в своем телеграм-канале



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UPD: В оккупационной администрации Херсонщины подтвердили гибель Стремоусова, передает РИА «Новости».

Его смерть также подтвердил назначенный российскими властями губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

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Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, пишут блогер Анатолий Шарий и провоенные Telegram-каналы Readovka и WarGonzo. Информацию о его смерти также подтвердил источник пропагандистского медиа-холдинга RT.

«Источник RT в силовых структурах подтвердил гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП», — говорится в Telegram-канале RT.

Как утверждает WarGonzo, Стремоусов погиб в аварии под городом Геническ в Херсонской области. Обстоятельства ДТП уточняются.