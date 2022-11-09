FT: Узбекистан попросил Евросоюз отменить санкции против российского миллиардера Алишера Усманова

Власти Узбекистана попросили Евросоюз отменить санкции, введенные против российского миллиардера Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Усманов был одним из 26 россиян, попавших под санкции ЕС в первые дни после начала боевых действий в Украине. Было заявлено, что он является одним из «любимых олигархов» российского президента Владимира Путина. Его сестра Гульбахор Исмаилова также попала под европейские санкции как владелица некоторых активов Усманова — например, яхты Dilbar стоимостью 600 млн долларов.

Ташкент использовал недавние встречи с официальными лицами ЕС, чтобы выразить озабоченность по поводу введенных против Усманова санкций, утверждают два источника FT, знакомые с ходом обсуждений. Узбекистан также выразил готовность предоставить Усманову юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется отменить ограничения.

Власти Узбекистана настаивают, что введенные в отношении Усманова ограничения мешают ему инвестировать в экономику страны, в которой он родился и с которой поддерживает тесные связи.

«Мы не можем комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам», — так ответили журналистам в пресс-службе Усманова.

8 ноября немецкое издание Der Spiegel сообщило об обысках в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене. Следователи полагают, что они связаны с делом об отмывании денег в отношении российского миллиардера Алишера Усманова.

Первые обыски по делу Усманова прошли в конце сентября — немецкая полиция обыскала 24 квартиры и дома, которые, как предполагается, принадлежат российскому олигарху Алишеру Усманову. По данным DW*, его подозревают в нарушении санкций ЕС, налоговых преступлениях и отмывании денег.

Как рассказал глава BKA Хольгер Мюнх, по делу проходят гражданин РФ (Усманов) и еще четыре человека, чьи имена не уточняются. Самого миллиардера обвиняют в том, что он, нарушая закон, распоряжался своими замороженными из-за санкций активами. Четверо других фигурантов обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату. Иные детали немецкая прокуратура раскрывать отказалась.

*DW Минюст РФ считает «иностранным агентом».

